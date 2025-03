Dudu e Gabigol marcam, Cássio pega pênalti e Cruzeiro vence estreante Mirassol pelo Brasileirão

O Cruzeiro começou a sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2025 com vitória. Neste sábado, a Raposa bateu o Mirassol por 2 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela primeira rodada. Dudu e Gabigol marcaram os gols, enquanto Lucas Ramon descontou.

Com o resultado, portanto, os mineiros somam três pontos. Já o Leão, que está disputando a primeira divisão da liga nacional pela primeira vez, segue zerado.

O Cruzeiro volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O time enfrenta o Unión Santa Fe-ARG na terça-feira, às 19 horas (de Brasília), fora de casa, pela primeira rodada do Grupo E. Já o próximo desafio pela Série A será no próximo domingo, às 18h30, contra o Internacional, no Beira-Rio. Simultaneamente, o Mirassol recebe o Fortaleza.