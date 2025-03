Desfalque contra o Vasco, Neymar faz treino físico na academia do CT do Santos

Neste sábado, Neymar realizou mais um treino físico na parte interna do CT Rei Pelé. O meia-atacante se recupera de um edema na coxa esquerda e será desfalque no Santos para a estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco.

Nas redes sociais, o perfil oficial do site do camisa 10 divulgou algumas imagens da atividade. O astro também postou fotos e até brincou com um dos exercícios: "só eu que tenho raiva dessa corda (risos)?".