Com média de um gol por jogo, Vic Albuquerque celebra melhor início de ano pelo Corinthians

Precisando de apenas cinco partidas para atingir o quinto tento, a meia-atacante superou o início de 2023, quando precisou de seis jogos para chegar nessa marca. Em 2019, por exemplo, a camisa 17 disputou 13 compromissos para balançar a rede cinco vezes.

E o que anima o torcedor corintiano é que nessas cinco temporadas em que iniciou vestindo a camisa do Corinthians, Vic Albuquerque esteve entre as duas maiores artilheiras do elenco em todas, liderando o ranking em 2021, 2023 e 2024. Em 2022, ano do retorno, foi a quinta que mais fez gols mesmo chegando com as competições em andamento.