CBAt elege Comissão de Atletas e representantes de árbitros e treinadores para 2025-2028

Na última sexta-feira, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou a Nota Oficial 63/2025, que informa a Comissão de Atletas para o esporte no ciclo olímpico de 2025-2028. No pleito realizado entre os dias 25 e 27 de março, Ana Claudia Lemos da Silva foi eleita com 105 votos e para presidir a comissão.

A velocista de 36 anos integrará as reuniões do Conselho de Administração e também é representante do atletismo na Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB), juntamente com Adriana Aparecida da Silva.

Já Gianetti Oliveira de Sena Bonfim (52 votos) e Rodrigo Dario Diniz (47) foram eleitos como representantes dos treinadores. Na votação de árbitros, Ana Celeste Trindade Lima (222) e o Florenilson Itacamby de Almeida (288) foram escolhidos.