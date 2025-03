Carrillo valoriza boa fase no Corinthians e analisa calendário: "Vamos responder em alto nível"

"Estou bem, estou me sentindo bem. No começo, não sabia se iria render aqui no clube. Sabia que contava com a confiança do treinador, mas isso não era tudo. E pouco a pouco, isso foi dando certo, entrando no seu lugar. Esse grupo de jogadores mudou a mentalidade do clube. É um trabalho de grupo, que vai dar certo, e é o começo do que vem. Vêm coisas boas pela frente. Já curtimos, desfrutamos do título, agora é hora de focar no próximo torneio, que é o Brasileirão", prosseguiu o atleta.

Carrillo também foi questionado sobre o calendário extenso do futebol brasileiro. O volante até brincou que o elenco estava "com preguiça" da grande quantidade de jogos, mas logo em seguida, deixou claro que o Corinthians vai entrar para ganhar todas as competições que disputar.