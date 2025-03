Campeão pelo Corinthians, Matheuzinho diz que "ficha não caiu" e sonha com Seleção

Matheuzinho realizou um sonho de criança na noite da última quinta-feira. O lateral direito conquistou seu primeiro título com a camisa do Corinthians, seu clube de coração, ao superar o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. O jogador, 24 horas após erguer a taça, diz que a "ficha ainda não caiu".

Na última sexta-feira, ele foi eleito melhor lateral direito do Paulistão e falou sobre a sensação de ser campeão com a equipe alvinegra, quebrando um jejum de seis anos do time.

"Eu estou muito feliz com esse título. Não esperava que viria tão rápido. Foi uma loucura completa ontem, por todo o contexto. É um jogo para ficar marcado. Ainda não caiu a ficha, não consegui descansar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar no que aconteceu", afirmou o ala.