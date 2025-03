Calleri perde pênalti, São Paulo empata com Sport e é vaiado no Morumbis

O São Paulo empatou sem gols com o Sport neste sábado, no Morumbis, em sua estreia no Campeonato Brasileiro. Calleri desperdiçou um pênalti logo no primeiro minuto de jogo, e a equipe deixou o gramado sob vaias dos mais de 37 mil torcedores que compareceram nas arquibancadas.

Zubeldía, que já vinha tendo de lidar com uma forte pressão pela falta de resultados e bom futebol neste início de temporada, não foi poupado pela maior parte da torcida e agora precisará conviver com a enorme "sombra" de seu antecessor no São Paulo, Dorival Júnior, demitido essa semana da Seleção Brasileira.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Sport disputará a partida de volta da final do Campeonato Pernambucano, no mesmo dia e horário, contra o Retrô, na Ilha do Retiro.