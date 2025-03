Brasileirão reúne grandes craques em 2025; veja os melhores jogadores desta edição

De Arrascaeta - Flamengo

Figurinha carimbada há anos no futebol brasileiro, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta segue sendo o maestro do Flamengo. Apesar de sofrer com lesões, a qualidade do meia segue impecável e é com certeza um dos grandes nomes desta edição.

Adriano Fontes / Flamengo

Estêvão - Palmeiras

O jovem Estêvão segue encantando o futebol brasileiro com seus dribles e golaços com a camisa do Palmeiras. Entretanto, a presença do atacante no Brasileirão tem prazo de validade, já que após o Super Mundial de Clubes o atleta vai se apresentar ao Chelsea, da Inglaterra.