Bahia x Corinthians: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Timão se sagrou campeão do Campeonato Paulista na última quinta, ao segurar um empate sem gols contra o Palmeiras na Neo Química Arena. Por sua vez, o Bahia também foi campeão estadual e vem de uma ótima campanha na Copa do Nordeste, onde também é líder do seu grupo.

O Corinthians colocou seus melhores jogadores na final do Paulistão. O técnico Ramón Díaz não tem baixas para a partida, visto que Igor Coronado esteve à disposição na decisão. A tendência, entretanto, é que o treinador poupe alguns de seus titulares para o confronto em função do alto desgaste físico.