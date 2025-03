Após reformulação, Santos reencontra Carille em estreia contra o Vasco no Brasileirão

Fábio Carille foi contratado pelo Santos ainda em dezembro de 2023. O técnico foi o escolhido para comandar o time no Campeonato Paulista e na Série B. A principal missão, claro, era conquistar o acesso à Série A, mas sem deixar de lado o Estadual.

Nos primeiros quatro meses de trabalho, com o foco completamente no Paulista, Carille conseguiu fazer o Peixe engrenar. Não à toa, o time santista foi líder de seu grupo no Estadual - com larga vantagem para os demais rivais - e alcançou a decisão do torneio.

O ex-técnico, porém, não conseguiu levar o Santos ao título. Na final do Paulistão, o Peixe até saiu em vantagem no jogo de ida, na Vila, ao vencer por 1 a 0, mas viu o Palmeiras virar para 2 a 1 no duelo de volta, disputado no Allianz. Com isso, a equipe alvinegra ficou com o vice-campeonato.

Carille, então, voltou ao trabalho com foco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador começou bem - foram cinco vitórias nas primeiras seis rodadas. Contudo, o time passou por uma má fase e amargou quatro derrotas consecutivas, o que aumentou a pressão sobre o comandante.

Apesar do vice no Paulista e da má fase, a diretoria optou por manter o técnico. Foi depois disso que os comandados de Carille engataram uma sequência de dez jogos sem perder, com seis vitórias e quatro empates. Acontece que, apesar dos resultados, o futebol desempenhado pelo Santos não enchia os olhos da torcida, e o comandante foi vaiado em algumas ocasiões.

Já nos últimos meses de trabalho, entre agosto e setembro, o Peixe começou a oscilar ainda mais, somado a um crescimento dos rivais. Em certos momentos, o time perdeu a liderança da Série B e até viu o título ficar ameaçado. Foi somente em outubro que o Santos de Carille recuperou o topo da tabela, mas ainda sem grandes exibições.