Yuri desabafa com título e se diz aliviado após 'humilhação por três anos'

Yuri Alberto, contratado em 2022, enfrentou críticas da torcida e passou por altos e baixos antes de se firmar como protagonista no comando de ataque do Corinthians. O jogador terminou a temporada passada como artilheiro do Brasil.

Pela camisa do Timão, o atacante possui 64 gols e 18 assistências em 166 jogos. O título estadual é o primeiro troféu conquistado por ele pelo clube.

O Corinthians não tem muito tempo para festejar a conquista, uma vez que o time volta a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), a equipe faz sua estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.