Veja o guia completo da Gazeta Esportiva de todos os clubes do Brasileirão, que começa neste sábado

- Bahia

O Esquadrão de Aço está com tudo em 2025. Com Rogério Ceni no comando, o Bahia conseguiu a classificação à fase de grupos da Libertadores e ganhou o Campeonato Baiano sobre o maior rival, o Vitória. Além disso, na Copa do Nordeste, a equipe é líder do Grupo B, com quatro triunfos e um empate.

- Corinthians

Após ser eliminado na pré-Libertadores para o Barcelona-EQU, o Corinthians conquistou o Paulistão em cima do maior rival Palmeiras e vai com muita moral para o Campeonato Brasileiro. Além disso, o Timão tem um elenco equilibrado e que mostrou um bom poder de reação, como na sequência de nove vitórias seguidas no Brasileirão do ano passado.

- Cruzeiro

O início de temporada do Cabuloso não foi dos melhores. O Cruzeiro foi eliminado ainda nas semifinais do Mineiro, mas está em um começo de trabalho com o português Leonardo Jardim. Com peças experientes e de qualidade, a Raposa pode surpreender nesta edição do Campeonato Brasileiro.