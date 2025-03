Veja como goleada da Argentina sobre a Seleção Brasileira virou exemplo no Santos

Caixinha entende que sair na frente é crucial para o resultado final, ainda mais no futebol brasileiro. Por isso é muito importante entrar em campo com uma postura ofensiva.

Agora, o técnico tenta aproveitar essa metodologia no Santos. O clube paulista só castigou os rivais antes dos 20 minutos em três das 14 partidas disputadas nesta temporada.

O Peixe volta a campo neste domingo, quando encara o Vasco, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 18h30 (de Brasília).