Veiga assume responsabilidade por pênalti perdido em final do Paulista e avalia futuro no Palmeiras

Vitor Roque foi derrubado por Félix Torres e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Raphael Veiga mandou no canto direito e viu Hugo Souza brilhar e defender. O meia contou que estava se sentindo confiante e valorizou o trabalho do goleiro do Corinthians.

"Já bati vários pênaltis na minha carreira. Confesso que estava tranquilo. Lógico que tema um frio na barriga normal. Tiveram outros pênaltis que estava muito mais nervoso. Estava muito confiante, não esperava que ele fosse no canto. O Hugo é um bom goleiro, tem que valorizar isso. Daqui a 10, 15 ou 20 anos, podem falar o que quiser de mim, mas não que em finais fui omisso. Errei, assumo a responsabilidade e bola para frente. Vou seguir batendo pênalti, vou acertar, errar. A vida é assim, o futebol é assim", declarou.

"Acho que pecamos no jogo em casa. Podíamos ter feito melhor. Aqui é sempre difícil jogar, Acho que a gente fez um bom jogo. Brigamos, não demos muitas oportunidades Tivemos chances. Podíamos ter feito um resultado melhor no primeiro jogo. Consequência de um mau resultado do primeiro jogo", avaliou.

O Palmeiras agora precisa erguer a cabeça e pensar na estreia do Campeonato Brasileiro. O Verdão estreia no torneio nacional neste domingo, contra o Botafogo, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.