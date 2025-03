Torcida do Corinthians quebra recorde de público da Neo Química Arena em final contra o Palmeiras

Até os dias atuais, o maior público da história da Neo Química Arena foi visto no embate entre Holanda e Argentina, pela Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, com arquibancadas provisórias atrás dos gols, a casa do Timão recebeu 63.267 pessoas.

O time de Ramón Díaz levou um susto e quase se complicou no segundo tempo da decisão. Quando o jogo parecia controlado, Félix Torres vacilou na marcação e acabou cometendo um pênalti em Vitor Roque.Entretanto, o goleiro Hugo Souza agarrou a cobrança de Raphael Veiga e manteve o placar zerado.

Com a 31ª conquista, o time do Parque São Jorge abre larga vantagem como maior campeão do Estado. A equipe agora está cinco taças à frente do Palmeiras, segundo colocado da lista com 26 títulos. Santos e São Paulo vêm logo atrás, empatados com 22.

O Corinthians não tem muito tempo para festejar, uma vez que retorna a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), o Timão mede forças com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.