Tiago Volpi mostra otimismo com a preparação do Grêmio para a estreia no Brasileirão

Contratado pelo Grêmio no fim de janeiro, o goleiro Tiago Volpi falou sobre a expectativa de voltar a disputar o Brasileirão após três anos atuando no futebol do México.

Entre 2022 e 2025, o jogador defendeu as cores do Toluca, um dos mais tradicionais clubes do país, pelo qual fez 108 partidas, anotou 15 gols e foi um dos destaques da equipe até se transferir para o clube gaúcho.

"O Brasileirão é, sem dúvidas, uma das competições mais equilibradas do mundo. Fiquei esses três anos fora disputando uma liga que também é de alto nível e a expectativa de voltar à Série A é sempre a melhor possível, principalmente vestindo a camisa de um dos gigantes do nosso futebol. Chego em meu melhor momento para contribuir com uma ótima temporada do clube", afirmou Volpi.