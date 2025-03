Teixeira diz que Neymar renovará "no momento certo", e craque afirma: "O Santos é minha casa"

O torcedor do Santos se viu um pouco mais otimista quanto à renovação de Neymar nesta sexta-feira. O presidente Marcelo Teixeira destacou que as tratativas para a extensão do contrato continuam, mas deixou claro que o craque está muito feliz no Peixe - declaração que foi rapidamente reiterada pelo camisa 10.

O vínculo de Neymar com o Santos vai, inicialmente, até o final de junho. Entretanto, de acordo com Teixeira, as negociações para a renovação do contrato de Neymar seguem em andamento e o meia-atacante assinará a extensão "no momento certo".

"É uma tratativa natural do projeto que existe. É um projeto que não está tendo hoje a conclusão dele. A conclusão inicial dele é até junho deste ano. Nós estamos elaborando os trabalhos, desenvolvendo as tarefas. São tarefas de todas as partes. Daquilo que existia no projeto do clube, daquilo que nós acrescentamos de uma forma mais rápida para a vinda dos parceiros, dos investidores que o Neymar possui. Tudo isso está sendo agregado a tudo aquilo que vem sendo analisado tecnicamente, daquilo que o Neymar está tendo como retorno ao Santos nas quatro linhas, o que é altamente positivo também. 'Ah, mas ele está nesse processo de recuperação'. É, faz parte esse processo de recuperação, porque nós queremos o Neymar chegando bem às disputas das principais competições, que é o caso do Campeonato Brasileiro e temos concomitante a Copa do Brasil. Jogaremos quarta, domingo, com viagens. Mesmo com voos fretados, se exige um trabalho técnico e físico, que é o que departamento médico está tendo cuidado", declarou o dirigente nesta sexta-feira na zona mista da premiação do Paulistão.