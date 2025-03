Talles Magno fica? Memphis renova? Fabinho Soldado atualiza mercado do Corinthians

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado atualizou o mercado do clube durante a premiação do Campeonato Paulista, nesta sexta-feira. O dirigente revelou que o Timão está a "detalhes burocráticos" de acertar a permanência de Talles Magno e falou sobre uma possível renovação com Memphis Depay.

Talles está em reta final de empréstimo com o time do Parque São Jorge. Ele pertence ao New York City, dos Estados Unidos, e foi cedido à equipe alvinegra até o fim de junho de 2025. Manter o jogador é uma das prioridades da diretoria presidida por Augusto Melo.

"Sobre o Talles, faltam detalhes burocráticos. Já existia uma cláusula, o Corinthians já acionou. Temos uma conversa com o clube, agora tem uma conversa com a liga. Eles têm o tempo deles, o jogador já demonstrou todo o interesse em permanecer. Está tudo favorável para que, tão logo, a gente anuncie essa permanência do Talles", disse Fabinho Soldado.