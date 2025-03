Sub-15 do Santos vence Atlético-MG e encara o Botafogo na semifinal da Alcans Cup

Na manhã desta sexta-feira, o time sub-15 do Santos bateu o Atlético-MG, por 1 a 0, em Ribeirão Preto (SP), e garantiu vaga na semifinal da série ouro da Alcans Cup. Ravi anotou o gol da vitória santista.

O técnico Cristiano Troisi mandou a campo a seguinte escalação: Lucas Catini; Lucas Gomes, Danilo Ribeiro, João Nogueira e Miguel Zulu; Tiago Barros, Caique Silva e Ravi; Brayan, Jonílson e André Jesus. Léo Salin, João Figueiredo, Vinícius Morato e Júlio César entraram depois.

Com o resultado, o sub-15 do Santos terminou a primeira fase da Alcans Cup como líder do Grupo D. O time fez uma campanha com duas vitórias (sobre Monte Azul e Atlético-MG) e uma derrota (Athletico-PR).