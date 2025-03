São Paulo x Sport: veja prováveis escalações e informações sobre o jogo do Brasileirão

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro neste fim de semana. O Tricolor encara o Sport neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do torneio nacional.

O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista no início do mês e, em função disso, teve pouco mais de duas semanas de preparação para o duelo contra o Sport. O técnico Luis Zubeldía aproveitou o período para ajustar a equipe e recuperar jogadores lesionados.

O Tricolor, inclusive, fez um jogo-treino contra o São Bernardo, no Morumbis, como forma de preparação para a estreia na Série A. O time são-paulino venceu o adversário por 4 a 2, com gols de André Silva, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco.