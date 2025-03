São Paulo tem apenas quatro remanescentes de último encontro com o Sport pela Série A; confira

Outro fato que também chama a atenção é que, naquela partida, Sabino, atualmente no São Paulo, foi titular e atuou os 90 minutos pelo Sport. O zagueiro foi contratado pelo Tricolor em março do ano passado e, neste sábado, terá a oportunidade de enfrentar o ex-clube pela primeira vez.

Dos quatro remanescentes, Arboleda e Calleri são titulares do São Paulo com Zubeldía, enquanto Igor Vinícius disputa posição com Cédric Soares. Liziero, por outro lado, não foi utilizado nesta temporada e não está nos planos da comissão técnica do argentino. O volante tem contrato com o clube somente até o fim de junho.

Após a polêmica eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras, o São Paulo vem tendo mais de 15 dias para descansar e se preparar para os próximos desafios da temporada. O elenco voltará a entrar em campo após exatos 19 dias, período que o torcedor espera ter sido bem aproveitado por Zubeldía.