São Paulo acerta renovação do jovem meia Alves até o final de 2028

Nesta temporada, Alves integrou o elenco profissional do São Paulo após o título da Copinha diante do Corinthians. O jovem, desta maneira disputou duas partidas no time principal contra o Botafogo-SP, quando entrou no decorrer do duelo com pela rodada de abertura do Paulistão e, depois, foi titular no confronto com o RB Bragantino, também pelo estadual.

"Renovamos o contrato do Matheus Alves, essa joia de Cotia. É um menino que chegou muito novo aqui, trabalhou forte e conquistou campeonatos importantes na base. Agora está integrado ao elenco principal do São Paulo, no CT da Barra Funda. Estamos felizes, porque a base é uma ação estratégica do São Paulo. O Matheus é um jogador diferenciado e que certamente nos trará muitas alegrias", disse o presidente Julio Casares.