Santos se reúne com Prefeitura do Guarujá e debate parceria para uso de estádio no município

Na manhã desta sexta-feira, a diretoria do Santos e a Prefeitura Municipal do Guarujá (SP) fizeram uma reunião com o principal objetivo de estreitar relações para eventuais parcerias. As partes debateram o uso do Estádio Antônio Fernandes, localizado no município.

O clube alvinegro busca firmar uma parceria com a Prefeitura do Guarujá para a utilização do estádio em partidas e treinos das categorias de base e da equipe feminina do Santos.

Cinco representantes do Peixe estiveram na reunião. São eles: Fernando Bonavides, vice-presidente; Dr. Luiz Roberto Colombo Barbosa, do Comitê de Gestão; Luiz Fernando Vella, gerente administrativo; Alexandre Librandi, coordenador de patrimônio; e Márcio Calves, gerente de comunicação.