Santos conhece detalhes das partidas pela Série A2 do Brasileiro feminino; confira

As Sereias da Vila conheceram os detalhes da estreia na Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. A CBF divulgou a tabela detalhada das sete rodadas da primeira fase do torneio, que tem início no dia 19 de abril e encerramento previsto para o dia 30 de agosto.

A equipe feminina do Santos está no Grupo B da competição e estreará no dia 19 de abril (sábado), fora de casa, contra o Avaí Kindermann, a partir das 15h (de Brasília). Já na segunda rodada, o Peixe encara o Atlético-MG, na Vila Belmiro, às 15h do dia 26 de abril (sábado seguinte).

O Santos, então, abre a terceira rodada no dia 03 de maio (sábado), ao receber o Minas Brasília, às 15h. Depois, as Sereias da Vila enfrentam o Taubaté no dia 17 do mesmo mês, no Joaquinzão, também a partir das 15h. E na quinta rodada, o time pega o Botafogo uma semana depois, às 15h do dia 24, na Vila.