NBA: Bulls vencem Lakers com arremesso de Josh Giddey do meio da quadra

Oito jogos movimentaram a rodada da NBA na noite desta quinta-feira (27). O grande destaque foi a vitória do Chicago Bulls sobre o Los Angeles Lakers, por 119 a 117, no United Center, com Josh Giddey decidindo com um arremesso do meio da quadra no último lance.

Restando 12 segundos para o fim do jogo, os Lakers venciam por 115 a 110. Os Bulls acertaram duas bolas de três em seis segundos e passaram na frente. Austin Reaves recolocou o time de Los Angeles em vantagem, por 117 a 116, restando apenas 3,3 segundos.

Sem tempo para pedir, Chicago recolocou a bola em jogo e Josh Giddey arremessou de antes do meio da quadra para garantir a vitória da equipe no estouro do cronômetro e completou a virada depois de estar perdendo por 18 pontos.