Rincón treina com o grupo, e Santos faz trabalho técnico de olho em estreia no Brasileirão

O DM do Santos ainda conta com o lateral direito Aderlan (processo de transição física, após ruptura do ligamento colateral anterior do joelho) e o lateral esquerdo Souza (lesão ligamentar no tornozelo direito).

Fica a dúvida, agora, quanto às presenças de Rincón e Soteldo para a estreia na Série A. O volante e o atacante retornaram ao clube na última quinta-feira após servirem a seleção da Venezuela na data Fifa, mas fizeram somente atividades leves e não se juntaram ao grupo.

Soteldo e Rincón, assim, devem seguir sob avaliação para saber se poderão reforçar o Peixe na estreia do Campeonato Brasileiro. Nas imagens divulgadas pelo clube, o volante treinou junto ao elenco nesta sexta-feira, enquanto o atacante não participou da atividade em campo.

Pela Venezuela, Soteldo disputou 45 minutos na derrota para o Equador, na última sexta-feira, e 90 minutos na vitória de 1 a o sobre o Peru, na terça-feira. Já Rincón atuou meio tempo contra os equatorianos e cerca de 15 minutos diante dos peruanos.

Assim, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Gabriel Bontempo, João Schmidt e Barreal; Rollheiser (Soteldo), Guilherme e Tiquinho Soares.

O elenco santista fecha a preparação para o duelo neste sábado. O Santos enfrenta o Vasco neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.