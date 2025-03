Remanescente de era dourada, dupla assume liderança silenciosa e conduz Corinthians ao título

O MAIOR CAMPEÃO PAULISTA, FIEL! ??

A 31ª CONQUISTA CHEGOU À NOSSA GALERIA!!!! ?#EmEstadoDeLoucura#VaiCorinthians pic.twitter.com/1k6eOBIE4t

? Corinthians (@Corinthians) March 28, 2025

Maycon e Romero têm estilo reservado e não costumam aparecer publicamente, mas são líderes silenciosos do grupo no dia a dia. Ambos conversam com os recém-chegados e tentam passar à frente a cultura do clube.

Nenhum dos dois foi protagonista dentro de campo neste Paulista. Maycon, que voltou de uma grave lesão há pouco tempo, fez apenas quatro jogos. O paraguaio, por sua vez, marcou quatro gols e deu duas assistências em 13 partidas. No entanto, nos bastidores, foram decisivos para o fim do jejum.