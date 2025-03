Raphael Veiga cita reformulação no Palmeiras após vice no Paulista e pede: "Acreditem na gente"

O Palmeiras terminou a quinta-feira com o vice-campeonato do Paulistão, após empate sem gols com o Corinthians, em jogo de volta, realizado na Neo Química Arena. Raphael Veiga fez um jogo apagado e ainda desperdiçou o pênalti que abriria o placar do jogo e empataria o agregado, o que poderia ter mantido vivo o sonho do Verdão pelo tetra.

Após a partida, Veiga, que é um dos líderes do elenco, não se escondeu e foi o único a falar na saída do estádio, além do técnico Abel Ferreira, na coletiva. Mesmo chateado com o pênalti defendido por Hugo, o camisa 23 do Verdão reforçou a rivalidade contra o Corinthians e citou a reformulação no clube.

"Desde pequeno aprendi a não gostar do Corinthians e eu, mais do que ninguém queria ganhar esse jogo, fazer o gol e ser campeão. Repito: dar mérito ao Hugo, que é um grande goleiro e pegou o pênalti. Estamos na reformulação. Muitos chegaram, meninos da base subiram. Acho que temos muito a melhorar ainda. Tenho outas coisas para conquistar. Quero sempre ajudar ao Palmeiras. Minha vontade é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer", disse.