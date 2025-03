Presidente do Santos, Marcelo Teixeira vai ao CT e conversa com elenco antes de estreia na Série A

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira visitou o CT Rei Pelé na manhã desta sexta-feira para uma conversa com o elenco. O dirigente se reuniu com o grupo dois dias antes da estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco.

Teixeira conversou com os jogadores e com a comissão técnica para reforçar a importância do retorno à Série A no processo de reconstrução do Santos. Neymar, inclusive, estava na primeira fila no auditório do CT.

"Neste final de semana o Santos FC estreia no Campeonato Brasileiro. E este ano será especial, pois é o nosso retorno à Série A. Conversei hoje com o nosso elenco e comissão técnica para reforçar a importância deste momento para a reconstrução do Alvinegro Praiano", escreveu o presidente nas redes sociais.