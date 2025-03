Presidente do Palmeiras revela que se reuniu com senadora do Paraguai para debater punição ao racismo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, recebeu Lilian Samaniego, senadora do Paraguai, nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, para debater punições ao crime de racismo. A mandatária do Verdão segue firme buscando punições severas após os ataques sofridos por Luighi, durante a disputa da Libertadores sub-20, em Assunção.

"Hoje recebi a visita de uma senadora do Paraguai. Veio conversar sobre esse assunto conosco. Ela muito preocupada porque no Paraguai o racismo é uma infração, não um crime. Ela tem a predisposição de trabalhar em um projeto de lei para que o racismo seja crime", revelou durante zona mista na premiação do Campeonato Paulista.

"Essa é nossa luta. Não vou me esquecer jamais do sofrimento não só do Luighi, mas de todos que passam por essa experiência. Caso a caso, Vamos sempre nos manifestar de forma muito dura para ver se coíbe esse tipo de absurdo que é o crime do racismo. O Palmeiras, sozinho, não vai solucionar o problema do racismo. Posso dizer que tomamos medidas muito duras. Nós entramos em contato com a Fifa, não tivemos resposta ainda", seguiu.