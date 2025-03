Presidente do Corinthians ajuda elenco a dar banho em Ramón, e Emiliano brinca: "Vai ter volta"

"Sempre acreditamos em nós. Chegamos em duas semifinais no ano passado, em um momento delicado no Brasileirão. A derrota para o Barcelona-EQU foi dura para nós, vínhamos de uma sequência boa. Depois voltamos a ser Corinthians. O grupo começou a sentir outra coisa, o mesmo sangue nos olhos que tivemos lá atrás, quando estávamos na zona de rebaixamento. Depois daquele jogo contra o Barcelona-EQU, dissemos que seríamos campeões paulistas", afirmou Emiliano.

"É muito importante para nós. Tivemos muita coragem para assumir um clube que estava em último. Isso é um desafio para o corpo técnico. Estamos muito felizes por isso", acrescentou Ramón.

A equipe de Ramón Díaz levou um susto e quase se complicou no segundo tempo da decisão. Quando o jogo parecia controlado, Félix Torres vacilou na marcação e acabou cometendo um pênalti em Vitor Roque. Entretanto, o goleiro Hugo Souza agarrou a cobrança de Raphael Veiga e manteve o placar zerado, garantindo o troféu estadual.

Com a 31ª conquista, o time do Parque São Jorge abre larga vantagem como maior campeão do Estado. A equipe agora está cinco taças à frente do Palmeiras, segundo colocado da lista com 26 títulos. Santos e São Paulo vêm logo atrás, empatados com 22.

O Corinthians não tem muito tempo para festejar, uma vez que retorna a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), o Timão mede forças com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.