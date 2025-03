Palmeiras se reapresenta após vice no Paulista e deve ter novidades na estreia do Brasileirão

O zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Mauricio, ambos em transição física, após se recuperarem de lesão no ligamento do joelho direito e cirurgia no ombro direito, respectivamente, participaram da primeira parte do treino integrado ao elenco. Mauricio tinha a expectativa de voltar no segundo jogo da final e pode ser novidade.

O atacante Paulinho avançou na recuperação da cirurgia na perna direita e também participou da atividade, mas não deve ficar à disposição contra os cariocas. Na sequência, os três ainda fizeram outra atividade à parte no campo ao lado sob supervisão dos membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Para o duelo contra o Botafogo, o técnico Abel Ferreira terá à disposição o meio-campista Lucas Evangelista. O ex-Red Bull Bragantino chegou ao Verdão neste mês e não pôde atuar nas finais do Paulista por regulamento. Contudo, vem treinando normalmente e pode pintar como novidade na primeira rodada do Brasileirão.

Por outro lado, o atacante Bruno Rodrigues e o lateral direito Marcos Rocha devem seguir como desfalques. Eles se recuperam de cirurgia no joelho direito e lesão na coxa esquerda, respectivamente.