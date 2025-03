Morato celebra boa fase e projeta confronto do "brasileiro" Nottingham Forest na Copa da Inglaterra

Neste sábado, às 14h15 (de Brasília), o Notthingham Forest visitará o Brighton pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, no Amex Stadium, em Brighton e Hove. Morato, ex-São Paulo e atualmente no bicampeão europeu, celebrou a boa fase da equipe e projetou o confronto, apontando "confiança" para avançar às semifinais.

Além de Morato, o Nottingham Forest conta com um elenco recheado de brasileiros, com Carlos Miguel e Murillo (ex-Corinthians) e Danilo (ex-Palmeiras). Na terceira posição do Campeonato Inglês, a equipe de Nuno Espírito Santo é uma das sensações da atual temporada e busca chegar às semifinais da Copa da Inglaterra.