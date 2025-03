Minas vence Barueri e sai em vantagem pelas quartas da Superliga feminina

A partida estava equilibrada até o 18º ponto do Barueri, contra 20 do Minas. No entanto, a equipe da casa emendou uma sequência de três pontos seguidos e levou o placar para 23/18. Os visitantes até marcaram mais um, mas não o suficiente para evitar o revés por 25/19.

No segundo, o Barueri conseguiu abrir uma boa vantagem de quatro pontos (17/13). Porém, o Minas se recuperou e deixou tudo igual em 25/25. Posteriormente, marcou dois pontos seguidos e fechou o set.

No terceiro, foi a vez do Barueri emendar boa sequência na reta final do set para vencer o seu primeiro. Foram três pontos seguidos, enquanto o Minas ficou estacionado com 22. Assim, os visitantes levaram a melhor pelo placar de 25/22.

No quarto e último, o Minas até começou atrás, mas logo virou e manteve a diferença de pelo menos um ponto durante todo o set para vencer por 25/21.

Bauru bate Fluminense e larga na frente pelas quartas da Superliga

O outro duelo desta sexta-feira pelas quartas de final da Superliga feminina foi entre Bauru e Fluminense, na Arena Paulo Skaf. O time paulista levou a melhor e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/14 e 25/16.