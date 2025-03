Memphis dedica título à torcida e celebra primeiro troféu: 'Orgulhoso'

O atacante Memphis Depay festejou, e muito, o primeiro título com a camisa do Corinthians. Protagonista na conquista do Campeonato Paulista, garantido após o empate sem gols com o Palmeiras nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, o holandês se disse orgulhoso pelo feito e dedicou o troféu à torcida.

"Conseguimos manter o controle em boa parte do jogo. Estou muito orgulhoso do time. Merecemos ganhar esse título, trabalhamos muito por ele. É um título aos torcedores. Estou muito feliz pelos torcedores, temos que dedicar esse título a eles, que não comemoravam há um tempo", disse o astro em entrevista à Record.

O jogador, inclusive, ganhará um bônus milionário por ter sido campeão. Uma das metas estipuladas no contrato assinado com o Timão prevê a conquista de títulos, seja ele qual for. O Corinthians terá de repassar ao atleta nada mais nada menos do que R$ 4.725.603.