Leila diz que ainda não conversou com Abel sobre renovação, mas não teme perdê-lo para a Seleção

"Tem contrato conosco até o final do ano. Não conversamos ainda sobre renovação, acho que não é o momento. Temos prioridades, Brasileiro, Libertadores e Mundial. Quando voltarmos do Mundial, a gente conversa. Mas meu desejo é que ele permaneça por muito mais tempo conosco", declarou.

Apesar do vice-campeonato, Leila Pereira exaltou o trabalho vencedor de Abel e de sua comissão, que estão à frente do Palmeiras desde o fim de 2020 e contam com 10 títulos conquistados. Ela garantiu a sequência do treinador para a temporada.

"A presidente do Palmeiras vê todo histórico dos profissionais que trabalham com ela. O Abel e a comissão técnica são pessoas extremamente vencedoras. Cobranças, claro que existem. Mas, as cobranças são feitas internamente. Não vou cobrar para a imprensa, para mostrar que a presidente está trabalhando. Os títulos que o Palmeiras disputam é porque tem muito trabalho. Vamos continuar trabalhando e acertando o que tem que ser acetado e seguir em frente. O Abel continua com a gente, da mesma forma, eu acreditando muito no trabalho dele", finalizou.

O Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Botafogo, na estreia do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.