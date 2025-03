Joia da base do Palmeiras, Figueiredo tem nova lesão no ligamento cruzado do joelho e passa por cirurgia

Ano passado, já recuperado, Figueiredo passou a participar dos treinos com a equipe principal e foi relacionado para um jogo pela primeira vez no dia 22 de setembro, no duelo contra o Vasco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta temporada, o volante fez sua estreia no profissional no dia 6 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, no clássico contra o Corinthians. Figueiredo começou no banco e entrou em campo aos 34 minutos do segundo tempo. A partida acabou 1 a 1.