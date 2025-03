Hulk e Júnior Santos são liberados pelo departamento médico e reforçam o Atlético-MG no Brasileiro

O Atlético-MG anunciou, nesta sexta-feira, que Hulk e Júnior Santos foram liberados pelo departamento médico do clube e estão à disposição do técnico Cuca para a estreia no Brasileirão. O Galo encara o Grêmio neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Hulk estava se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no dia 22 de fevereiro, pelo segundo jogo do Campeonato Mineiro, contra o Tombense, na Arena Jacaré. O atacante desfalcou o Galo na ida da final do Estadual e entrou nos minutos finais na segunda partida.

Além dele, Júnior Santos, reforço do Galo para 2025, sofreu um problema na panturrilha e não entra em campo desde o dia 12 de fevereiro, na vitória do Atlético-MG sobre o Itabirito, no Mineirão. Desde então, os dois jogadores vinham fazendo trabalhos à parte com a preparação física.