Herói do título do Corinthians, Hugo Souza soma excelentes números contra o Palmeiras em 2025

Na noite desta quinta-feira, aos 22 minutos do segundo tempo, Félix Torres cometeu pênalti em Vitor Roque. Raphael Veiga foi o responsável pela cobrança, mas parou na defesa de Hugo Souza. O empate garantiu o 31º título de Paulista para o Corinthians, que venceu o Palmeiras no jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque.

Antes disso, ainda na fase de grupos, Hugo Souza também defendeu um pênalti diante do Palmeiras. Na ocasião, no Derby válido pela sétima rodada do Estadual, no Allianz Parque, o goleiro defendeu a penalidade batida por Estêvão, já nos acréscimos da segunda etapa, e garantiu o empate em 1 a 1.