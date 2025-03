Herói de título, Hugo diz que Corinthians mereceu ser campeão e pede: "Que volte a ser rotina"

Apoiado pela vantagem construída no jogo de ida, o Corinthians segurou o empate sem gols com o Palmeiras na noite desta quinta-feira e conquistou o título do Campeonato Paulista pela 31ª vez, levando os mais de 48 mil torcedores que quebraram o recorde de público da Neo Química Arena ao delírio. O goleiro Hugo Souza, que agarrou o pênalti cobrado por Raphael Veiga e ajudou a manter o placar zerado, acredita que o Timão mereceu o troféu e quer que as taças virem rotina no Parque São Jorge.

"Sou muito grato a tudo que tem acontecido na minha vida. Agradecer a Deus, minha família, minha mãe, que teve a oportunidade de me ver sendo campeão. Dedico ao meu pai que está no céu, estaria feliz hoje. Tenho que agradecer a todos que estão me ajudando a não perder o foco, trabalhar cada vez mais. Sei que eu sendo melhor que eu todos os dias, as coisas acontecem naturalmente. Esse clube merece, essa equipe merece. Depois de seis anos voltar a ser campeão. O Corinthians merece ser campeão mais e mais vezes. Que isso volte a ser rotina. Isso que vamos buscar. Hoje Deus me abençoou ali com um pênalti. Para um goleiro nada melhor do que pegar numa final. Nem nos melhores sonhos e roteiros, imaginava isso. Fomos felizes e hoje a gente sai campeão", disse o arqueiro à TNT Sports.

"Eu imaginava que eu daria certo aqui, mas não imaginava que as coisas poderiam acontecer tão rápido. Deus foi muito bom comigo. Tenho que agradecer ao meu estafe, minha família, a torcida, que me acolheu desde o primeiro dia. Só tenho a agradecer. Queria muito dar certo com essa camisa, mas Deus faz muito mais do que a gente sonha. Hoje, mais um capítulo que a gente faz aqui. Espero que seja o primeiro de muitos", acrescentou.