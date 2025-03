Giro europeu: Bayer Leverkusen vence o Bochum e segue perseguição ao líder Bayern no Alemão

O Bayer Leverkusen venceu o Bochum por 3 a 1 nesta sexta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, na BayArena. García, Boniface e Adli balançaram as redes para os mandantes, enquanto Passlack marcou para os visitantes.

Com o resultado, o Leverkusen chegou aos 59 pontos, três atrás do líder Bayern, que ainda joga nesta rodada. Do outro lado, o Bochum segue na 16ª posição, com 20 pontos.

O Bayer Leverkusen volta a campo nesta terça-feira, contra o Arminia, pela semifinal da Copa da Alemanha. A bola rola às 15h45 (de Brasília), na Schuco Arena. O Bochum, por sua vez, enfrenta o Stuttgart, no Vonovia Ruhrstadion, às 10h30 do dia 5, em duelo válido pela próxima rodada do Alemão.