Giro do NBB: Pato Basquete vence São Paulo e ganha fôlego na tabela

Nesta sexta-feira, no Ginásio do Morumbi, o Pato Basquete venceu o São Paulo por 69 a 65, em mais uma rodada do NBB. A equipe paranaense conseguiu se manter na zona dos playoffs e ultrapassou o time paulista na tabela.

O destaque da partida foi o ala-pivô Gabriel Novaes, do Pato Basquete. Ele foi o cestinha do embate, com 16 pontos. Além disso, ele contribuiu com nove rebotes, ficando próximo de um duplo-duplo.