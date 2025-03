Gabriel Sara, ex-São Paulo, projeta sequência de clássicos decisivos para a temporada do Galatasaray

Os dérbis, que normalmente já costumam ser apimentados, nesta temporada ganharam um condimento extra, com as constantes trocas de farpas entre as equipes e as reclamações, feitas em notas oficiais do Fenerbahçe e até nas redes sociais de Mourinho, sobre a arbitragem.

"Isso tudo faz parte da cultura futebolística daqui. As pessoas na Turquia vivem e respiram o futebol de uma forma realmente incrível, e os clubes também são assim", analisou Gabriel Sara. "É claro que as insinuações do Fenerbahçe são feitas para tentar influenciar a arbitragem de alguma forma nessa reta final de temporada, mas não acho que isso vá ter algum efeito. Vai ser um jogo decidido na bola e espero que a gente faça mais uma grande partida", concluiu o jogador de 25 anos, que já balançou as redes na casa do Fenerbahçe, na vitória do Galatasaray por 3 a 1, pelo primeiro turno do Campeonato Turco em setembro.