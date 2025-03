Ex-colegas de São Paulo, Casares lamenta queda de Dorival e deseja sorte ao técnico

Nesta sexta-feira, o presidente do São Paulo, Julio Casares, publicou um texto em suas redes sociais lamentando a demissão de Dorival Junior no cargo de treinador na seleção brasileira, e também desejando sorte em sua carreira. Ambos trabalharam juntos no Tricolor e na Amarelinha.

"A vida é feita de ciclos. Algumas situações difíceis. Porém, o futebol é apaixonante e também faz amigos. O Dorival é um dos amigos que o futebol me trouxe. Além do meu convívio diário com o Dorival Junior no São Paulo F.C., pude estreitar ainda mais a nossa relação quando fui chefe de delegação da seleção brasileira na Copa América", escreveu.

"Profissional competente e de grande caráter. Amigo, curta a família, o lindo netinho e descanse. Abraços a todos da sua comissão técnica que também estão deixando a CBF. Boa Sorte a todos!", completou.