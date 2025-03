Escalação do São Paulo: Tricolor fecha preparação para estreia no Brasileiro diante do Sport

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Sport, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

A novidade da atividade desta sexta-feira foi o retorno do zagueiro Ferraresi, que atuou 90 minutos nos dois jogos da Venezuela nesta data Fifa. No treino da última quinta-feira, o volante Damián Bobadilla retornou ao clube após a data Fifa e fez parte do trabalho, estando, também, à disposição de Zubeldía.

Calleri, que tem treinado normalmente junto ao grupo, está disponível para a estreia na Série A. Por outro lado, o comandante do São Paulo terá um desfalque importante: Lucas Moura. O camisa 7 do Tricolor segue tratando um trauma no joelho direito e, desta maneira, não jogará. O atacante também deve perder o primeiro jogo da equipe na fase de grupos da Libertadores.