Em estreia do Mirassol na Série A, Reinaldo faz promessa: "Vamos mostrar que viemos para ficar"

O Mirassol estreia no Brasileirão neste sábado, às 18h30, contra o Cruzeiro no Mineirão. Em apenas cinco anos, o clube do interior paulista deixou de ser um time sem divisão nacional para, em 2025, disputar a Série A pela primeira vez. Para sua estreia na elite do futebol do país, o Mirassol se reforçou com nomes experientes na primeira divisão. Um deles é o lateral-esquerdo Reinaldo, que destacou que, por serem debutantes na elite do futebol brasileiro, é natural que o foco seja evitar o rebaixamento.

"É natural que o Mirassol, por estar estreando na primeira divisão, tenha como foco evitar o rebaixamento. Mas tenho confiança de que nós vamos mostrar que viemos para ficar, a começar pela estreia contra o Cruzeiro", disse.

O veterano espera usar de exemplo suas experiências na Chapecoense e na Ponte Preta para fazer um grande ano com o Mirassol. Em ambas as equipes, o lateral destacou que o primeiro objetivo era evitar o rebaixamento, porém, conseguiram buscar maiores objetivos na competição.