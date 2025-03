Dorival Júnior é demitido da Seleção Brasileira após vexame para a Argentina

A CBF demitiu Dorival Júnior do cargo de treinador da Seleção Brasileira após a maior derrota da história da Canarinho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, por 4 a 1 para a Argentina.

Nesta sexta-feira, o presidente reeleito da CBF, Ednaldo Rodrigues, definiu a saída do treinador Dorival Júnior durante uma reunião na sede da organização, no Rio de Janeiro. Ednaldo antecipou o encontro com a comissão técnica para a semana da derrota brasileira.

O Brasil empatou com a Colômbia por 1 a 1 e foi derrotado pela Argentina por 4 a 1 na última data Fifa válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A goleada sofrida pela maior rival foi crucial para a decisão da CBF.