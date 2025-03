Craque do Paulista, Yuri se vê feliz no Corinthians e diz: "Quem quiser tirar, que pague a multa"

Campeão pela primeira vez com a camisa do Corinthians, Yuri Alberto, premiado como um dos melhores atacantes e craque do Campeonato Paulista, pretender permanecer no clube do Parque São Jorge por muito mais tempo. Pelos menos é isso o que ele garantiu em entrevista nesta sexta-feira, um dia após levantar o troféu estadual.

Monitorado por clubes do exterior na reta final da última temporada, o jogador reforço que possui contrato com o time alvinegro até o fim de 2027. Ele se vê feliz na equipe e repete o discurso do presidente Augusto Melo, dizendo que, quem quiser tirá-lo do Corinthians, deverá pagar a multa.

"Eu tenho contrato até dezembro de 2027. O presidente já disse, quem quiser que pague R$ 500 milhões. Eu estou muito feliz, o grupo está se encontrando cada vez mais. Estamos ficando fortes. Graças a Deus consegui o primeiro, agora vou em busca do segundo, do terceiro e assim sucessivamente", afirmou o atleta.