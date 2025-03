Corinthians tira onda e cita risco de enchete por "choro excessivo" de palmeirenses

? ALERTA, FIEL!!!!! ? pic.twitter.com/MBedVCzat2

A brincadeira de "alerta" refere-se à Barra Funda, bairro paulistano que se localiza a Academia de Futebol (CT do Palmeiras). Além disso, o Allianz Parque, estádio do Verdão, fica nos arredores da região.

Outro detalhe na publicação do Corinthians é a bateria do celular. No local em que mostra a carga do dispositivo, está o número "31", que faz referência à quantidade de títulos paulistas do Timão, maior campeão.

Com a 31ª conquista, o time do Parque São Jorge abre larga vantagem como maior campeão do Estado. A equipe agora está cinco taças à frente do Palmeiras, segundo colocado da lista com 26 títulos. Santos e São Paulo vêm logo atrás, empatados com 22.

O Corinthians não tem muito tempo para festejar, uma vez que retorna a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), o Timão mede forças com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.