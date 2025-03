Corinthians evita tetra do Palmeiras e abre cinco títulos paulistas de distância para o rival

O título paulista encerra um jejum de seis anos do time do Parque São Jorge sem levantar um troféu.

O Corinthians dominou o Estadual de 2025 do início ao fim. A equipe dirigida por Ramón Díaz foi dona da melhor campanha da primeira fase, com 27 pontos conquistados em 12 rodadas. Já no mata-mata, despachou o Mirassol, nas quartas, e o Santos, na semifinal.

O Timão não tem muito tempo para festejar a conquista, uma vez que o time volta a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), a equipe faz sua estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.